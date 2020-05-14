Глава центра инфекционных заболеваний ЦКБ: стремительность COVID-19 поражает

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14.05.2020, 6:00, Новости дня

За заболевшими коронавирусом COVID-19 очень важно организовывать наблюдение, так как стремительность болезни поражает. Об этом рассказал глава центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

Он отметил, что при заражении COVID-19 происходит очень быстрый переход от легкой к средне-тяжелой и тяжелой стадиям, передает РИА Новости. Утром человек может неплохо себя чувствовать, а к вечеру оказаться в реанимации, отметил врач.

Большинство медиков к такому не готова, сказал Сапронов. Необходимо наблюдать за пациентом.



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