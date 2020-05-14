 

Нарушителям масочного режима в Катаре грозит тюрьма

14.05.2020, 6:00, Новости дня

Власти Катара объявили о введении на территории государства режима обязательного ношения масок с 17 мая. Надевать респираторные средства индивидуальной защиты должны все, кто выходит из дома, сообщают местные информагентства.

Для того, чтобы гарантировать соблюдение объявленных мер, власти решили ввести серьезные санкции в отношении нарушителей. Как сообщает Financial Times со ссылкой на информагентство Катара, гражданам, не носящим маску, в лучшем случае грозит штраф в размере 200 тысяч катарских риалов ($55 тыс.). Однако “спасибо, что взял деньгами” – еще не самый жесткий вариант наказания. В некоторых случаях нарушителям масочного режима грозит тюремное заключение на срок до 3 лет.

Никаких аргументов в защиту нарушителей режима быть не может: закон обязывает “всех граждан и жителей при выходе из дома по любой причине носить маски, за исключением случаев, когда человек находится за рулем автомобиля, и он едет в нем один”, — цитирует QNA министерство внутренних дел эмирата.



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