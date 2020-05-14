 

Компания Amazon заявила о выпуске новых планшетов Fire HD 8

14.05.2020, 5:53, Разное

В компании Amazon анонсировали выпуск расширенной версии планшетов Fire HD 8, которые созданы для использования всей семьёй. Она пополнилась новыми моделями: Fire HD 8, Fire HD 8 Plus, и устройством, созданным специально для детей, Fire HD 8 Kids Edition.
Планшет Fire HD 8 получил 4-ядерный процессор, работающий на частоте 2,0 ГГц, ОЗУ на 2 Гб. Гаджет предлагается в двух версиях с ПЗУ объемом 32 Гб и 64 Гб. Для увеличения свободного пространства до 1 ТБ используется карта памяти microSD. Заряжается в течение 5 часов с помощью порта USB-C, а работает до 12 часов. Дисплей имеет диагональ 8 дюймов. Во время использования планшета можно просматривать фильмы, телепередачи, слушать песни, читать электронные книги, журналы, запускать различные игры. Гаджет оснащён поддержкой Alexa и приложением для связи. Планшет представлен в 4 расцветках, его стоимость составит $90.

Модель Fire HD 8 Plus получила ОЗУ на 3 Гб, более мощное зарядное устройство. Гаджет заряжается за 4 часа. На данную версию уже доступен предзаказ. Она представлена в одном цвете. Стоимость обновленной модели составляет $110. Планшет Fire HD 8 Kids Edition получил 4-ядерный процессор, работающий на частоте 2,0 ГГц, и 8-дюймовый дисплей. ПЗУ на 32 Гб, свободное место можно расширить картой памяти microSD объемом до 1 ТБ. Гаджет поставляется в комплекте с чехлом. Также устройство оборудовано средством родительского контроля. Планшет доступен для предзаказа. Его стоимость равняется $140.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Врач Атрощенко сравнил работу медиков с больными коронавирусом с вахтой на подлодке

26.04 / Пределы солидарности

14.04 / Qualcomm ответили на обвинения MediaTek в использовании турборежима в бенчмарках

11.05 / Мнение: Зачем в Москве огородили парки

31.03 / Мнение: Сделать то, что мы делаем всегда – победить

30.04 / Приянка Чопра рассказала, как они с Ником Джонасом креативно проводят время на карантине

05.04 / Врачи Нью-Йорка используют мешки для мусора вместо хирургических халатов

03.05 / Скрининг некоторых видов рака приносит больше вреда, чем пользы

13.04 / Мнение: Что нужно сделать “либернутым”, чтобы они эволюционировали до людей?

10.05 / Мнение: Китайская военно-морская база в Джибути

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска