Компания Amazon заявила о выпуске новых планшетов Fire HD 8

14.05.2020, 5:53, Разное

В компании Amazon анонсировали выпуск расширенной версии планшетов Fire HD 8, которые созданы для использования всей семьёй. Она пополнилась новыми моделями: Fire HD 8, Fire HD 8 Plus, и устройством, созданным специально для детей, Fire HD 8 Kids Edition.

Планшет Fire HD 8 получил 4-ядерный процессор, работающий на частоте 2,0 ГГц, ОЗУ на 2 Гб. Гаджет предлагается в двух версиях с ПЗУ объемом 32 Гб и 64 Гб. Для увеличения свободного пространства до 1 ТБ используется карта памяти microSD. Заряжается в течение 5 часов с помощью порта USB-C, а работает до 12 часов. Дисплей имеет диагональ 8 дюймов. Во время использования планшета можно просматривать фильмы, телепередачи, слушать песни, читать электронные книги, журналы, запускать различные игры. Гаджет оснащён поддержкой Alexa и приложением для связи. Планшет представлен в 4 расцветках, его стоимость составит $90.

Модель Fire HD 8 Plus получила ОЗУ на 3 Гб, более мощное зарядное устройство. Гаджет заряжается за 4 часа. На данную версию уже доступен предзаказ. Она представлена в одном цвете. Стоимость обновленной модели составляет $110. Планшет Fire HD 8 Kids Edition получил 4-ядерный процессор, работающий на частоте 2,0 ГГц, и 8-дюймовый дисплей. ПЗУ на 32 Гб, свободное место можно расширить картой памяти microSD объемом до 1 ТБ. Гаджет поставляется в комплекте с чехлом. Также устройство оборудовано средством родительского контроля. Планшет доступен для предзаказа. Его стоимость равняется $140.