Мнение: Надвигается время психологов и психиатров?

14.05.2020, 5:40, Разное

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что порядка у 40% медиков, работающих с коронавирусными пациентами, есть психологические проблемы.

Дословно: «По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в "красной зоне", имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют невротизирующие различные факторы».

Еще 10% страдают депрессией и столько же — имеют тревожности и нарушения ночного сна, добавила Скворцова.

«Приходит психастения, эмоциональное выгорание, эмоциональная усталость, иногда апатия», — пояснила экс-глава Минздрава. У медработников также возникает деперсонализация, когда они перестают «видеть ощущать пациента как отдельного индивидуума»: «Возникает ощущение безликости тех людей, с которыми приходится работать, что, естественно, снижает эффективность работы».

У меня есть сильные подозрения, что у людей, которые были заперты в самоизолции, такие же проблемы. И эмоциональное выгорание, и тревожность и бессонница….

Похоже, когда пройдет коронавирус, самыми востребованными врачами будут психиатры и психологи….

Фотография отсюда, рис. отсюда