 

Мнение: Надвигается время психологов и психиатров?

14.05.2020, 5:40, Разное

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что порядка у 40% медиков, работающих с коронавирусными пациентами, есть психологические проблемы.

Дословно: «По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в "красной зоне", имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют невротизирующие различные факторы».

Еще 10% страдают депрессией и столько же — имеют тревожности и нарушения ночного сна, добавила Скворцова.

«Приходит психастения, эмоциональное выгорание, эмоциональная усталость, иногда апатия», — пояснила экс-глава Минздрава. У медработников также возникает деперсонализация, когда они перестают «видеть ощущать пациента как отдельного индивидуума»: «Возникает ощущение безликости тех людей, с которыми приходится работать, что, естественно, снижает эффективность работы».

У меня есть сильные подозрения, что у людей, которые были заперты в самоизолции, такие же проблемы. И эмоциональное выгорание, и тревожность и бессонница….

Похоже, когда пройдет коронавирус, самыми востребованными врачами будут психиатры и психологи….

Фотография отсюда, рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / В Москве умерли еще 28 человек с коронавирусом

03.04 / Россия приостановила международные авиарейсы по вывозу россиян на родину

09.05 / Ученые узнали, как физиология и биология мужчин влияют на их музыкальные предпочтения

30.04 / Секретный мини-шаттл ВВС США выведет на орбиту ракета с российским двигателем РД-180

25.04 / Лариса Гузеева пришла в восторг от статуэтки Гарика Харламова в виде сидящей у её ног «собачуни»

06.04 / Растительная пища снижает риск развития онкологии молочной железы

06.04 / Российский телескоп ART-XC зарегистрировал «пробуждение» черной дыры

27.04 / Мнение: Об Артеке

24.04 / Мнение: Техническое. 23.04.2020

21.04 / Мнение: Чудо маркетинга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска