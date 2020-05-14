 

Власти Свердловской области решили открыть с 19 мая торговые центры и уличные кафе

14.05.2020, 5:37, Разное

Торговые центры, непродовольственные магазины, рестораны и кафе Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая. О постепенном снятии ограничительных мер, введенных для профилактики распространения коронавируса, в своем инстаграме сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что все вновь открывшиеся заведения должны будут строго соблюдать санитарные нормы. Так, например, на каждого посетителя должно будет приходиться не менее 10 квадратных метров. Предприятиям общественного питания разрешат работать в формате уличных кафе.

При этом кинотеатры, фудкорты и развлекательные центры в торговых комплексах по-прежнему останутся закрытыми. В Екатеринбурге и в 17 других муниципалитетах сохранятся ограничения на продажу алкоголя после 19 часов и на работу салонов красоты и парикмахерских, где можно будет только стричься.

Сейчас жителям региона разрешены индивидуальные прогулки и занятия спортом, а также посещение парков и скверов. Обязательную самоизоляцию должны соблюдать лишь пожилые граждане, которые находятся в особой группе риска. Сейчас в области зафиксировано 2298 случаев заражения COVID-19, она находится на седьмом месте по числу заболевших в России.

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Источник: Новая газета



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