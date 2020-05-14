Молодящаяся Зудина внезапно изменилась

14.05.2020, 5:28, Разное

В последнее время 54-летняя Марина Зудина вновь обрела популярность. Она снялась в провокационном сериале Константина Богомолова “Содержанки”, где ей удалось продемонстрировать свою сексуальность. Также актриса публикует в инстаграм-аккаунте смелые фотоснимки, на которых она запечатлена в изящных нарядах.

Историк моды Александр Васильев уверен, что Марина поступает правильно. После смерти супруга она не замкнулась в себе и продолжает наслаждаться жизнью. Телеведущий был знаком лично с мужем актрисы, художественным руководителем МХТ им. Чехова

Олегом Табаковым. Васильев создавал костюмы для спектаклей, в которых участвовала Зудина.

Александр Александрович отметил, что Марина всегда была привлекательной и изящной женщиной. Он считает ее царицей Художественного театра. Актриса отлично справляется с ролями, которые играет.

Ведущий “Модного приговора” также заговорил о гардеробе Зудиной. Васильев назвал ее внешний вид очень артистическим и эффектным. По его мнению, именно поэтому актриса выглядит не старше 40 лет.

“Марина любит использовать в гардеробе элементы театральности: кружева, прозрачную ткань с аппликацией. Дети могут гордиться внешним видом мамы”, – сказал Александр Александрович.

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Публикация от Марина Зудина (@marinazudina_official) 29 Мар 2020 в 2:20 PDT

Напомним, недавно Марина Зудина поделилась с поклонниками секретами своей вечной молодости. Она не стала скрывать, что сохранять красоту – это большой труд.