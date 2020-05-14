 

Мнение: О проигранной битве коронавирусу

14.05.2020, 5:20, Разное


Фото © Reuters.

Вопреки всем рапортам и реляциям, пора признать неизбежное и очевидное. Подкреплённое обширной статистикой и накопленным опытом. По состоянию на сегодняшний день новый, предположительно уханьский #коронавирус оказался сильней. Огромные жертвы, людские и экономические, принесённые на алтарь борьбы с ним, оказываются…

бесполезными.

Спустя полгода после начала эпидемии, человечество:

– не имеет сколько-нибудь точного представления о путях инфицирования новым коронавирусом: данные из разных медицинских источников трагически противоречат друг другу;
– не представляет в полной мере, как SARS-CoV-2 действует на организм человека: имеющиеся гипотезы пока не удостоверены релевантными исследованиями;
– не приблизилось к разработке адекватной лекарственной терапии, позволяющей достоверно понизить летальность новой инфекции;
– не понимает, как именно возник новый вирус, как он смог преодолеть межвидовый барьер, как проник в популяцию Homo Sapiens;
– не нашло эффективных методов противодействия заболеванию.

И ещё многое другое с частицей не

Идея удерживать людей дома, чтобы дать медицине шанс, оказалась спорной. Ввиду перечисленных пяти пунктов. Дольше поддерживать #карантин не позволяет #экономика. Рекомендуемые меры профилактики ненадёжны и подчас не выдерживают критики. Коллективный иммунитет не обретён даже в Швеции. Более того, к нему ни одна страна пока даже не приблизилась.

И вот что лично вы можете сделать со всем этим?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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