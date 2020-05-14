Мнение: Насралла о ситуации в Сирии

14.05.2020, 5:15, Разное

Глава "Хезбаллы" Хассан Насралла о текущей ситуации в Сирии.

1. Израиль все еще пытается вести отдельные бои в Сирии, но уже проиграл войну, которую вел с 2011 года Попытки ударов по иранским прокси ничего уже не изменят, а заявления об успехах этой политики не соответствуют действительности.

2. Заявления о том, что Иран уйдет из Сирии, это израильский самообман. На самом деле Израиль понимает неизбежность присутствия Ирана в Сирии, но дезинформирует как окружающих, так и собственное население,.

3. На текущем этапе количество иранских военных советников в Сирии существенно больше, чем это было до 2011 года. Кол-во бойцов "Хезбаллы" в Сирии сократилось, потому что сейчас в таком кол-ве ливанцев в Сирии нет необходимости.

4. Сейчас основные усилия Ирана и шиитских добровольцев сосредоточены на операциях в Восточной Сирии против ячеек ИГИЛ и укреплении границы с Ираком.

5. С точки зрения Ирана, в Сирии нет борьбы России и Ирана за влияние. По отдельным вопросам у сторон есть различное видение, но это не борьба за власть в Сирии. Сообщения об этом являются частью информационно-психологической войны врагов Ирана и России.

6. Иран в первую очередь ориентируется на интересы Асада и действует в рамках официальных договоренностей с сирийским правительством, в котором он видит будущее Сирии.

7. Разговоры о том, чтобы на границе Сирии и Ливана появились миротворцы ООН с точки зрения "Хезбаллы" неприемлемы. А вот совместные патрули с сирийцами, возможны и желательны, в том числе и в вопросах борьбы с контрабандой.

8. "Хезбалла" будет работать над укреплением политических и экономических связей между Сирией и Ливаном. Сейчас, с точки зрения Насраллы, этому препятствует раздробленность ливанских партий конфликтующих между собой.

9. Борьба с коронавирусом в Ливане будет долгой. "Хезбалла" направит часть своих ресурсов на поддержку ливанских врачей и медсестер, чтобы помочь стране преодолеть эпидемию.

10. По мнению Насраллы, причины войны в Сирии не были связаны с характером режима Асада, причина была в том, что Сирия находилась вне контроля США и отказалась сдаться, после того как ее уже включили в планы переустройства Ближнего Востока.

11. "Хезбалла" понимала, что участие в Сирийской войне будет иметь негативные последствия для нее, но выбор был сделан в пользу активной поддержки Сирии и Палестины. Это привело к тому, что Сирия вышла победителем в этой "универсальной войне".

12. Несмотря на то, что война в Сирии завершилась победой Асада, гегемонистские державы продолжают оказывать на Сирию политическое, информационно-психологическое и санкционное давление, вымещая на сирийском народе злость за свое поражение.