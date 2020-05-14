Глава минфина США предупредил об угрозе разрушения экономики США

14.05.2020, 5:02, Новости дня

Чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер, введенных из-за распространения нового коронавируса, может нанести глубокий урон экономике США, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.

«Мы должны открывать экономику безопасным образом. Президент [США Дональд Трамп] беспокоится о здоровье американцев», – приводит слова Мнучина ТАСС.

«Однако имеется еще и угроза того, что мы выжидали слишком долго. Имеется угроза уничтожения экономики США. Я считаю, что президент совершенно прав, говоря о наличии безопасного способа открытия экономики», – добавил министр финансов.

Начинать этот процесс, по словам Мнучина, нужно с тех районов Соединенных Штатов, где уровень возникновения новых случаев заражения коронавирусом низок по сравнению с такими очагами, как город Нью-Йорк.

Напомним, в конце марта глава минфина США отказался отвечать на вопрос о рецессии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ведущая экономика планеты – Соединенные Штаты – начинает ощущать на себе чудовищные последствия распространения пандемии коронавируса, а также рассказывала о признаках приближения мирового кризиса.