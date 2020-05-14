Канада и США могут продлить ограничения на поездки через их границу до 21 июня

14.05.2020, 4:55, Новости дня

Канада и Соединенные Штаты, по всей видимости, могут продлить запрет на несущественные поездки на территорию друг друга до 21 июня из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщили источники в правительстве Канады и администрации США.

18 апреля обе страны договорились о введении ограничений на поездки до 21 мая, поскольку заболеваемость COVID-19 росла как в США, так и в Канаде. Оттава сейчас настаивает на продлении ограничений еще на один месяц.

«Слишком рано снимать ограничения, поэтому мы работаем над продлением», – сказал один из источников в канадском правительстве. По его словам, переговоры с Вашингтоном идут в «позитивном» духе.

Чад Волф, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США, заявил позднее в среду, что ограничения в отношении пересечения границы с Канадой и Мексикой, вероятно, будут продлены.

Выступая перед журналистами в Сан-Диего, штат Калифорния, Волф сообщил, что официальные лица из Канады и Мексики готовы продолжать ограничительные меры «по крайней мере, в краткосрочной перспективе».