 

Мнение: Понаехали тут

14.05.2020, 4:54, Разное

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает нецелесообразным раздавать защитные маски и перчатки всем жителям бесплатно, потому что в городе много приезжих из других регионов. Накануне он распорядился выплатить по 800 руб. социально незащищенным категориям петербуржцев на приобретение перчаток и масок.

Хорошо, что в блокаду у Ленинграда были другие руководители. С нынешними шансов выжить у населения не было бы в принципе. Кировский завод под снарядами выпускал танки, но вот наладить массовое производство копеечных масок и перчаток нынешняя власть не в состоянии. Видимо, губернатор не в курсе, что в городе существует порядка 100 швейных производств, выпускающих весьма солидный спектр продукции. И наладить производство масок прямо на месте проблем не существует. В любой момент. Если, конечно, поручить помощнику узнать, а есть ли вообще в Петербурге такая отрасль, как легкая промышленность. С перчатками ситуация примерно та же – прямо в черте города есть промышленные производства резинотехнических изделий, в том числе и перчаток. Осталось только собрать директоров, поставить задачу, изыскать ресурс. Собственно, а для чего еще губернатор нужен?

Кто-нибудь объяснил бы Беглову, что вирус, уж если вы решила от него отмахиваться масками, на прописку не смотрит. А потому либо все в масках, либо никого. Поэтому делить людей на местных и понаехавших в ситуации эпидемии бессмысленно – перед инфекцией равны все. Другой вопрос, что интеллект губернатора вряд ли сильно выше, чем у вируса, поэтому он и становится источником непрекращающегося идиотизма.

Источник: Эль Мюрид



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