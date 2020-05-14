Запрет российских соцсетей. СНБО передал проект указа в Офис президента Украины

14.05.2020, 4:52, Новости дня

Проект указа главы государства о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности Mail.Ru, “ВКонтакте” и “Одноклассники”, передан в Офис президента Украины. Об этом 13 мая сообщила в Facebook пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

“Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрели в установленном порядке предложения… по применению ограничительных мероприятий (санкций). По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкций) принято”, – сказано в сообщении.

Олексій Данілов: Проект Указу Президента України щодо застосування санкцій переданий до Офісу Президента України.Члени… Posted by Рада національної безпеки і оборони України on Kolmapäev, 13. mai 2020

Агентство “Укринформ” сообщало 13 мая, что президент Владимир Зеленский планирует продлить блокировку российских сайтов и социальных сетей на территории Украины. Срок действия новых санкций не указывается.

Доступ к некоторым российским и сепаратистским ресурсам ограничен с мая 2017 года в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

В санкционный список, среди прочих, попали социальные сети “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также сервисы Mail.Ru и “Яндекс”, сайты российских антивирусных компаний “Лаборатория Касперского” и “Доктор Веб”.

10 апреля 2020 года СБУ внесла предложения о продлении запрета российских соцсетей “ВКонтакте” и “Одноклассники” на три года. 23 апреля глава ведомства Иван Баканов предложил СНБО продлить санкции против ряда российских веб-ресурсов и программных продуктов, таких как “Яндекс”, Mail.Ru, “Доктор Веб”, “Касперский”, “1С” и “Парус”.