Климкин: У государства есть выбор: помочь тем, кто работает за рубежом, или превратить трудовую миграцию в эмиграцию

14.05.2020, 4:52, Новости дня

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у некоторых представителей нынешней украинской власти есть “циничное желание” воспользоваться возникшим из-за коронавируса кризисом и ограничить выезд из страны украинцев, желающих работать за границей. Об этом политик написал в Facebook 12 мая.

По мнению экс-министра, власти хотят заставить украинцев “работать за смешные зарплаты” дома.

“Абсолютное большинство украинцев не доверяет власти и все равно найдет возможность поехать за границу”, – убежден Климкин.

Он считает, что украинским властям нужно прекратить относиться к трудовой миграции как к негативному явлению.

“Страна, которая последовательно уничтожает малый и средний бизнес, не способна содействовать созданию рабочих мест, а после пандемии появятся еще много желающих работать за границей. Разница в зарплатах тоже никуда не денется. Трудовая миграция будет частью нашей жизни на долгую перспективу”, – убежден экс-министр.

Он посоветовал власти “вылезти из позы страуса” и начать заниматься проблемами трудовой миграции на уровне государственной политики. По мнению Климкина, Министерство социальной политики стоило бы переименовать в Министерство социальной политики и миграции.

“Для начала следует хотя бы разобраться, что происходит, а потом начать системно заниматься проблемами – от социального и медицинского страхования и пенсионного обеспечения до вопросов признания квалификаций”, – отметил экс-министр и призвал не использовать “унизительное определение “заробитчане”, а заменить его на общепринятое “трудовые мигранты, работающие за рубежом”.

Он подчеркнул, что в свободной стране каждый может работать “там, где хочет и как хочет”.

“Это аксиома. У государства есть выбор: помочь тем, кто работает за рубежом, или превратить трудовую миграцию в эмиграцию”, – резюмировал бывший министр.

Ранок почався з цікавої онлайн дискусії про українців, що працюють або хочуть працювати за кордоном. Навіть не про… Posted by Pavlo Klimkin on Teisipäev, 12. mai 2020

По оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за время карантина, который ввели из-за распространения коронавирусной инфекции, в Украину вернулись около 2 млн трудовых мигрантов. Он сказал, что это “чрезвычайно квалифицированная, обученная в Европе рабочая сила”, которая будет “очень полезной” для развития экономики Украины.

О проблемах с выездом сезонных работников за границу сообщается с конца апреля. В начале мая посольство Великобритании проинформировало, что украинцам для выезда за границу нужно разрешение от МИД, но после медийного резонанса откорректировало заявление. Теперь в нем сказано, что украинцы, которые постоянно проживают в Британии и намерены туда выехать, “должны подтвердить свой статус”.

В то же время украинские власти опровергают информацию об ограничениях на выезд за границу.

Вице-премьер Вадим Пристайко говорил, что Украина “не запрещает [выезд за границу], а пытается упорядочить вопрос трудоустройства за границей на основе ограничений, которые были введены для всех граждан Украины”.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не препятствует выезду граждан, но власти хотят быть уверены, “что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу”. “Хотите работать за границей – пожалуйста, рабства в Украине нет”, – заверил глава государства.