 

В России пандемия COVID-19 спровоцировала рост смертности от алкоголя

14.05.2020, 4:52, Новости дня

Во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России увеличилась смертность от заболеваний, связанных с алкоголем. Об этом заявил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

“К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать”, – сказал глава российского минздрава.

Мурашко сообщил, что рассматривается возможность запрета покупать алкоголь лицам до 21 года. По его словам, для сокращения смертности и заболеваемости необходимо “сокращение потребления алкоголя”.

Также министр отметил, что в России после достижения гражданами 18 лет резко меняется соотношение смертности между мужчинами и женщинами.

“Если до 18 лет это примерно в одних цифрах идет, то после 18 лет, когда более свободная жизнь наступает, мальчики сразу же дают более высокие показатели смертности”, – сказал он.

14 апреля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что частое и чрезмерное употребления алкоголя может увеличивать риск проблем со здоровьем. По рекомендациям ВОЗ, необходимо минимизировать потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии.

Россия на данный момент занимает второе место в мире по количеству заразившихся коронавирусом – в стране подтверждено 242 тыс. случаев инфицирования, умерло 2,2 тыс. пациентов, выздоровело 48 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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