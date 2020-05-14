 

В Кремле назвали «бредом» предположение о начале кампании по укрупнению регионов

14.05.2020, 4:48, Новости дня

Предположения о том, что слияние Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в единый субъект даст старт кампании по укрупнению целого ряда регионов России, не соответствуют действительности, такой вопрос в Кремле не рассматривается, сообщил источник в администрации президента.

«Предположения о начале такой кампании в целом ряде регионов – это бред», – приводит слова источника ТАСС. «Темы укрупнения регионов в повестке дня Кремля нет», – сообщил он.

На момент принятия Конституции (12 декабря 1993 года) в состав РФ входило 89 регионов. В 2003-2008 годах произошло объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого АО в Пермский край, слияние Красноярского края, Таймыра и Эвенкии, объединение Камчатской области и Корякского АО в Камчатский край, слияние Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО, а также объединение Читинской области и Агинского Бурятского АО в Забайкальский край. В результате к 2008 году общее число российских регионов сократилось с 89 до 83. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году число субъектов РФ возросло до 85.

Накануне главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о начале объединения регионов.

Политолог Евгений Минченко объяснил газете ВЗГЛЯД причины такого решения.

В свою очередь политолог Алексей Мартынов подчеркнул, что при объединении Архангельской области с Ненецким автономным округом речь идет не о поглощении, а об объединении ресурсов, чтобы придать динамику социально-экономическому развитию.

В тот же день в Госдуме допустили объединение еще трех российских регионов.



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