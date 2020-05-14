 

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

14.05.2020, 4:45, Новости дня

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 школы на территории РФ после открытия будут работать в новом режиме. Речь идет об изменении расписания занятий и об отмене общих перемен. Такая информация появилась в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства в среду, 13 мая.

Как уточняется, для максимального разобщения классов за каждым классом будет закреплено учебное помещение. Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов. Также будет изменено время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен, передает ТАСС.

Роспотребнадзор также рекомендует по возможности сократить число обучающихся в одном классе и исключить нахождение учеников разных классов в группах продленного дня. В школах запрещено проводить массовые мероприятия. Каждое утро при входе в здание школы сотрудникам, школьникам и их родителям будут измерять температуру. Также там будут размещены антисептики для рук в специальных дозаторах.

 

Рекомендовано максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе (с учетом погодных условий), сократить количество занятий в спортивном зале. Во время перемен и после окончания рабочего дня проводить дезинфекцию помещений.

Также в числе рекомендаций для школ – усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию учеников и их родителей.



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