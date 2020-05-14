Кабмин сообщил о выплатах врачам, работающих с зараженными COVID-19 пациентами

14.05.2020, 4:45, Новости дня

На сайте Кабмина опубликован документ о выплатах врачам, работающим с пациентами, зараженными коронавирусом COVID-19. Согласно распоряжению и.о. председателя правительства Андрея Белоусова, врачи в стационарах получат по 80 тысяч рублей в месяц, а врачи скорой помощи — по 50 тысяч рублей в месяц.

Младший и средний медперсонал, а также водители скорой помощи, включая военных и приравненных к ним лиц, выполняющих обязанности, аналогичные трудовым функциям работников, также получат выплату — по 25 тысяч рублей в месяц, передает РИА Новости. Средний медперсонал и военнослужащие, работающие в стационарах, получат по 50 тысяч рублей в месяц, а младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о дополнительных выплатах для столичных медиков.