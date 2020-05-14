Сафронов согласился раскрыть тайну своего завещания Кудрявцевой: Кому достанутся миллионы?

14.05.2020, 4:16, Разное

Художник в настоящее время не женат и не скрывает похождения. Как человек творческий, знаменитость позволяет себе “увлекаться и искушаться” любовью. У Никаса Сафронова много детей от разных женщин. Мужчина покорно признает отцовство и заявляет, что отметил в завещании всех известных ему отпрысков. Правда, это не значит, что после смерти звезды не объявятся другие парни и девушки, желающие “отхватить” богатство.

А делить им действительно будет что. За свою долгую карьеру Никас успел заработать на квартиру в Москве, апартаменты в Турции, приобрести участок земли под Ульяновском, обзавестись замком в Шотландии и даже прикупить скромный, но остров.

Взрослые наследники Сафронова пока что не достигли подобных высот. Возможно, потому что художник продолжает их спонсировать. Он жалуется, что иногда ему звонит сын, просит денег, а тот ему: “Ну я же не могу тебе постоянно давать, ты же взрослый человек!” В ответ звезда слышит лишь виноватое: “Но ты же есть”.

Кстати, свои богатства Никас Сафронов заработал самостоятельно. Мужчина появился на свет в простой многодетной семье в Ульяновске. Кроме него у родителей были четверо сыновей и дочь.

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Публикация от Nikas Safronov (@safronov_nikas) 19 Апр 2020 в 10:54 PDT

Лере Кудрявцевой художник признался, что не жалеет о своих романах, однако есть одна девушка, которую он помнит до сих пор. Много лет назад Никас был без памяти влюблен, но красавица поставила условие: или загс, или конец отношений. Сафронов не захотел пожертвовать свободой, и оставил даму сердца в покое. В итоге он тяжело переживал разрыв и даже хотел покончить с собой. В субботу 16 мая в эфире шоу “Секрет на миллион” художник расскажет о главной женщине свой жизни.