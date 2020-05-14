 

Сидящая на карантине с пятью детьми Водянова сходит с ума от ежедневной готовки

14.05.2020, 4:16, Разное

Сейчас звезда находится во Франции с пятью детьми и женихом – бизнесменом Антуаном Арно. У пары есть двое сыновей. Предложение руки и сердца модель получила только в канун 2020 года.

Ситуация с коронавирусом в стране пока далека от благоприятной, поэтому Наталья Водянова продолжает обеспечивать семью многоразовым питанием. Как призналась знаменитость, поначалу ей с трудом давалась эта задача. В беседе с писателем Александром Цыпкиным многодетная мать заявила, что готовка для десяти членов семьи выводила ее из себя.

“Первое время буквально крышу сносило – приходилось готовить по два раза в день. А ведь кто-то это не ест, да то не хочет. Было важно угодить и малышам, и подросткам, и мужу – я очень расстраивалась”, – пояснила Наталья Водянова.

Также женщина старалась экономно относиться к продуктам. Модель рассказала, что частенько ей приходилось доедать вчерашний ужин, хотя остальные наслаждались свежим обедом. У Натальи не поднималась рука выбросить недоеденные продукты.

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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 22 Апр 2020 в 1:09 PDT

Напомним, в начале лета этого года Водянова должна была выйти замуж за своего избранника – сына французского миллионера. Однако коронавирус нарушил все планы звезды – свадьба, скорее всего, не состоится.



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