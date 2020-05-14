Правительство выделило средства на поддержку российских авиакомпаний

14.05.2020, 4:08, Новости дня

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей в целях предоставления субсидий российским авиакомпаниям в связи со снижением доходов в результате падения объемов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в постановлении кабмина.

«Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое постановление утвердило правительство», – говорится в пояснительной записке к постановление правительства, опубликованному на сайте кабмина.

Отмечается, что поддержать авиаперевозчиков поручил президент РФ Владимир Путин. «Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества», – разъясняется в документе.

Как пояснили в Минтрансе, для получения субсидии авиакомпания должна предоставить в Росавиацию заявление с необходимым пакетом документов. Итоговое решение принимается в течение 20 рабочих дней после поступления заявления. При разработке постановления проводились активные консультации с участниками рынка.

На фоне распространения новой коронавирусной инфекции авиаперевозки оказались в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. Субсидии, выделенные государством, помогут авиакомпаниям пережить период ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией, и позволят сохранить кадровый потенциал гражданской авиации, отмечается в документе.

Напомним, в середине апреля президент РФ Владимир Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиаотрасли. Позднее президент потребовал сделать так, чтобы поддержка оказывалась в первую очередь тем авиакомпаниям, которые эксплуатируют российские самолеты.