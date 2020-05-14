 

Мнение: Зеленский выполняет требования

14.05.2020, 4:05, Разное

18.04.2019

Власти так и не смогли объяснить, с какой целью была введена блокировка, поэтому не встретили должной поддержки общества. (с) Зеленский.

11.05.2020

«Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад» (с) Порошенко

13.05.2020

Проект Президента Украины по применению санкций передан в Офис Президента Украины.
Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов, определенных статьей 5 Закона Украины "О санкциях", относительно применения ограничительных мер (санкций).
По результатам большинства членов НКБ Украины принято решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные меры (санкции).
Данное решение, среди прочего, предполагается применять ограничительные меры (санкции) в российских социальных сетях и интернет-сервисах, включая почту. ru ", " ВКонтакте ", " Одноклассники " и другие.
Для вступления в решение соответствующий проект Президента Украины передается в Канцелярию Президента Украины. (с) Данилов.

PS. Также в окружении Зеленского объяснили, что не надо путать Зеленского с Голобородько. Это видимо для самых тупых и аутичных, кто еще не понял, что персонаж ТВ-помоев и реальный "политик", это два разных человека.
Будет ли еще вставание на колени перед "мудрым украинским народом" не уточняют.

Не перестают умилять люди, которые на полном серьезе возмущаются по этому поводу в стиле "Как он мог, он же на выборах другое говорил". Видимо 2020-й год так и пройдет под лозунгом, "Я думал он Голобородько, а это оказывается какой-то Зеленский".
А там, глядишь, и к окружению и кукловодам начнут присматриваться. Наверное.

Источник: Colonel Cassad



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