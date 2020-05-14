Личное: Оксана, отстаньте!

14.05.2020, 3:58, Разное

Депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина заразилась коронавирусом. Я бы не писала об этом пост: на здоровье этой приспособленки с желтушными волосами мне откровенно срать.

Однако есть нюанс. Нюанс есть всегда, если приглядеться. Он хорошо виден на фотографии справа:



Фото: Соцсети

Несколько дней назад Пушкина лезла со своими пакетами к ветеранам. Лезла громко, настойчиво, энергично. Так, чтобы ни в коем случае её благотворительная акция не осталась незамеченной, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что из Оксаны Пушкиной получилась лапочка-депутатка, которая любит народ и, в особенности, ветеранов.

Раз в год. В День Победы. Очень сильно любит.

В Инстаграме вы увидите с десяток сделанных под разными углами фотографий Оксаны с пакетами.

Поздравила ветеранов. Отчиталась. Пакеты с символикой победы, как положено слуге народа, нафоткала. Ветеранов тоже нафоткала: зря, что ли, к ним на хорошей служебной машине приехала? В общем, отметилась в жизни стариков личным присутствием и, возможно, коронавирусом.



Фото: Соцсети

Коронавирус — тот самый нюанс, о котором я говорила выше. Даже в разгар страшнейшей пандемии Оксана не может сесть на жопу ровно и не отсвечивать. Ей надо — понимаете, надо! — поздравить ветеранов и нащёлкать с ними фоточек.

Между дедушкой, которого вы видите на фото, и депутаткой Пушкиной отсутствует даже минимально безопасное расстояние в 2 метра. Между ними — дверь. Всего лишь открытая дверь.

Дедушке — 94 года. Девяносто — твою мать! — четыре. Если он заразится коронавирусом, то совершенно точно не выживет.

Но разве ж депутатку Пушкину это волнует?

Депутатке важно создать имидж неравнодушной женщины, которая любит народ. А это значит, что она лезла, лезет и будет лезть своей моськой в его лицо. Будет пихать свой сытый пряник в кадр с лицами больных детей, стариков, простых людей. Даже в разгар пандемии коронавируса.

Главное же — пакеты, а не здоровье стариков. Главное же — казаться, а не быть.

Очень надеюсь на то, что все ветераны, к которым запёрлась Пушкина со своими громкими, претенциозными пакетами не подцепили коронавирус. Впрочем, надежда моя, скажу честно, хлипкая. Очень хликая.

А потому зло берёт.

Отстань от ветеранов со своими пакетами, Оксана!

Христом Б-гом прошу: отстань.

В момент, когда Оксана лезет со своими убогими, лицемерными пиар-ациями к людям, она не знает — не может знать! — есть у неё коронавирус или нет. А потому лезть не нужно!

Неужели непонятно? Хотя… Главное же — фоточки, пакетики, День Победы. И пофиг, что с коронавирусом.