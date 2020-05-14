 

«Исключительная посредственность» — Business Insider рассказал, чего стоит американская исключительность в борьбе с пандемией

14.05.2020, 3:55, Новости дня

В отличие от большинства стран, также столкнувшихся с распространениям коронавируса, борьба с эпидемией в США оказались «лишь исключительной посредственностью», передаёт Business Insider. Тем не менее портал отмечает, что страна может «искупить свою вину», если американские учёные, которые являются лучшими в мире, создадут лечение или вакцину от COVID-19.


Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа часто рассуждает об американской исключительности, однако в случае с борьбой с распространением коронавируса в стране «американский исключительность означает лишь исключительную посредственность», пишет Business Insider.

Несмотря на неоднократные заявления о победе над пандемией американского правительства, спустя почти три месяца после начала кризиса у США нет национальной стратегии по сдерживанию распространения COVID-19. Так, ситуация в борьбе с пандемией в Соединённых Штатах характеризуется неравномерным распределением средств индивидуальной защитыи медленными темпами тестирований на коронавирус.

Как отмечает новостной портал, в отличие от правительств большинства стран, также столкнувшихся с пандемией, администрация американского лидера промедлила с реакцией на распространение коронавируса. В Вашингтоне не доверяли экспертам, не сумели подготовиться к масштабам эпидемии и не создали централизованную инфраструктуру для отслеживания распространения COVID-19.

Business Insider настаивает, что Белый дом пытается обмануть американцев и заставить их думать, что пандемия закончилась. В частности, в администрации Трампа даже предположили, что к этим выходным смертность от COVID-19 снизится до нуля. Однако власти США пока не могут остановить рост числа погибших от коронавируса или количества потерявших работу, а также развеять страх перед пандемией.

Тем не менее страна может «искупить свою вину». Как полагает портал, именно в США проживают лучшие в мире учёные, которые могли бы найти лечение или вакцину от коронавируса.

При этом не только в правительстве США верят в победу над пандемией, пишет Business Insider. Так, компания Tesla предпринимателя Илона Маска возобновила работу завода по производству электромобилей в Калифорнии, несмотря на указание властей штата о приостановке деятельности практически всех промышленных предприятий в связи с распространением коронавируса.



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