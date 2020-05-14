США обвиняют китайских хакеров в краже исследований в области COVID-19

14.05.2020, 3:45, Новости дня

Связанные с Китаем хакеры взламывают сети американских организаций, занимающихся исследованиями COVID-19. Об этом в среду сообщили представители Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности США.

В совместном заявлении обоих ведомств говорится, что ФБР расследует атаки, осуществленные связанными с Китаем киберпреступниками в отношении американских организаций, с целью «выявления и незаконного получения ценной интеллектуальной собственности», а также информации, касающейся разработки вакцин, лечения и тестирования COVID-19.

В сообщении не содержится никаких дополнительных сведений о хакерах и об организациях, сети которых были взломаны.

Посольство КНР в Вашингтоне назвало обвинения «лживыми», «бездоказательными» и основанными на «презумпции виновности». В китайской дипломатической миссии считают, что выдвинутые обвинения «вредят продолжающемуся международному сотрудничеству в борьбе с пандемией».

Исследования и данные, связанные с изучением коронавируса, в последнее время стали одним из ключевых приоритетов хакеров. Западное разведсообщество уже неоднократно сообщало об атаках, совершенных в отношении медицинских и фармацевтических организаций.

В отдельном заявлении, опубликованном ранее в среду, глава новозеландского разведывательного агентства осудил любые попытки кибератак на организации, занимающиеся изучением COVID.

«Мы призываем… воздержаться от действий, которые могут поставить под угрозу национальные или международные меры реагирования на пандемию COVID-19», – сказал Эндрю Хэмптон, генеральный директор Бюро по обеспечению секретности правительственной связи Новой Зеландии.

На прошлой неделе агентство «Рейтер» сообщило, что связанные с Ираном кибершпионы причастны к взлому компьютеров сотрудников американской фармацевтической компании Gilead Sciences, занимающейся производством ремдесивира – единственного лекарства, чья эффективность была доказана для лечения пациентов с COVID-19.