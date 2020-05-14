Рада одобрила запрет российских сайтов. Разумков заявил, что это не компетенция парламента

14.05.2020, 3:40, Новости дня

Верховная Рада Украины вечером 13 мая провела внеочередное заседание, на котором рассмотрела один вопрос – проект постановления “Об утверждении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”.

Как сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”, за документ, внесенный фракциями “Голос” и “Европейская солидарность”, проголосовали 248 народных депутатов.

В принятом поставлении говорится, что Рада “одобряет и вносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о продлении срока применения” санкций против российских сайтов, а также рекомендует СНБО утвердить это решение.

При этом на момент проведения заседания Рады СНБО уже подготовил проект указа президента о продлении санкций. Кроме того, в соответствии с законом “О санкциях”, решение о введении ограничительных мер вводится в действие указом президента на основании решения СНБО – Верховная Рада в этом процессе не принимает участия.

“Вопрос, который выносится, при всем уважении к коллегам, я не совсем понимаю… 17 членов Совета нацбезопасности и обороны приняли решение о санкциях. Сейчас это решение ожидает указа президента. Это не зона ответственности и не компетенция Верховной Рады”, – отметил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Доступ к некоторым российским и сепаратистским ресурсам ограничен с мая 2017 года на срок от одного до трех лет в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

В санкционный список среди прочих попали социальные сети “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также сервисы Mail.Ru и “Яндекс”, сайты российских антивирусных компаний “Лаборатория Касперского” и “Доктор Веб”. 17 мая указ был опубликован в “Урядовому кур’єрі” и официально вступил в силу. В 2018 и 2019 годах в документ вносились изменения (указы №176/2018 и №82/2019).

На сайте президента была зарегистрирована петиция с просьбой отменить санкции в отношении российских соцсетей, однако Порошенко отказался ее удовлетворить. В ответе на петицию он подчеркнул, что “ВКонтакте” и Mail.Ru “широко использовались российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан”.

О том, что санкции в отношении российских и сепаратистских сайтов должны действовать, в июле – августе 2019 года заявляли и представители команды действующего президента Украины Владимира Зеленского. Так, экс-секретарь СНБО Александр Данилюк 22 июля сообщил, что санкции останутся в силе до истечения срока действия или законной отмены. 5 августа тогдашний советник президента, а сейчас министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что снимать блокировку с российских социальных сетей “Одноклассники” и “ВКонтакте” нецелесообразно.