Витренко заявил, что “Нафтогаз” тратит на пиар деньги, полученные от “Газпрома”

14.05.2020, 3:40, Новости дня

Деньги, полученные от “Газпрома” по итогам судебных разбирательств, НАК “Нафтогаз України” выделяет на пиар, например, на доставку самолетом “Мрія” груза для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом 13 мая в эфире “Радио НВ” заявил исполнительный директор нефтегазовой компании Юрий Витренко.

По его мнению, 500 млн грн, потраченные на закупку средств защиты для медучреждений, резонно было бы перечислить в госбюджет или пустить на усовершенствование производства.

“На тех деньгах, которые фактически обеспечивает наша команда, “Нафтогаз” пиарится. Это не обязательно плохо. Но мы просто должны понимать, что происходит: вместо того, чтобы эти деньги пошли в государственный бюджет или были потрачены на увеличение добычи, на энергоэффективность, были куплены – возможно, тоже необходимые – средства защиты. С помпой их встречали руководители “Нафтогазу” и государства. Чтобы был пиар, чтобы по телевидению была красивая картинка, прилетает “Мрія” со средствами защиты, “Нафтогаз” оплатил”, – сказал топ-менеджер.

Днем 13 мая Витренко написал в Facebook, что его предупредили о сокращении должности, что означает: через два месяца он будет уволен.

В эфире радиостанции исполнительный директор НАК подчеркнул: никто не говорил ему, что его считают неэффективным управленцем.

Витренко сотрудничает с “Нафтогазом” с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в “Нафтогаз” на должность одного из топ-менеджеров, с 2018-го является исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа.

6 мая из Китая в Украину прибыл крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 “Мрія”. Заказчик рейса – НАК “Нафтогаз України”, компания приобрела 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациентов, 50 УЗИ-устройств и 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов.