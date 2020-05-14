Рада поддержала законопроект, который позволит нардепам с помощью детей скрывать имущество

14.05.2020, 3:40, Новости дня

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №3355-1 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства”, исключающий из числа субъектов декларирования детей чиновников и депутатов, которые с ними не проживают. Статус документа обновлен на сайте Верховной Рады Украины.

Как сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”, за проект закона в первом чтении проголосовали 244 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Законопроект позволяет избегать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, не проживающих с декларантом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) категорически не поддерживает предложение законопроекта №3355-1 – разрешить не декларировать имущество, записанное на внебрачных детей. Там считают, это может привести “к случаям, когда субъект декларирования будет утверждать, что не проживает вместе с ребенком, чтобы не декларировать приобретенное в его пользу имущество”.

Законопроект зарегистрировали 28 народных депутатов, среди которых первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук и несколько председателей комитетов. 6 мая комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике поддержал инициативу.

Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года. Это было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима.

18 октября 2019 года вступил в силу закон №140-IX. В нем предусмотрено изменение перечня должностных лиц, которые обязаны подавать электронные декларации. В частности, чиновники, нардепы, члены Кабмина, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления, военные должностные лица Вооруженных сил Украины, судьи и т.д. обязаны декларировать свое имущество и доходы, а также близких лиц. За соответствием состояния и приобретаемого имущества должно следить НАПК.