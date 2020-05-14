Козак отметил продуктивность берлинских консультаций по Донбассу

14.05.2020, 3:34, Новости дня

Россия и Германия провели дополнительные консультации по ситуации на юго-востоке Украины. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак встретился в Берлине с помощником Ангелы Меркель. Стороны обменялись мнениями о том, как можно урегулировать конфликт и как продолжить работу в нормандском формате.

"Диалог прошел конструктивно и в деловом ключе, — приводит слова Дмитрия Козака телеканал "Россия 24". — Мы достигли взаимных соглашений в дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения в взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины. Эти консультации дадут дополнительный импульс для переговоров в нормандском формате. Трехсторонней контактной группе в Минске будут даны соответствующие сигналы".