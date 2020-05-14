 

Экс-советника Трампа по нацбезопасности хотят обвинить в лжесвидетельстве

14.05.2020, 3:34, Новости дня

Бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна могут обвинить во лжесвидетельстве. Такую возможность рассматривает федеральный судья Эммет Салливан, который уже назначил по делу независимого эксперта.

Экспертом выступает бывший федеральный судья Джон Глисон, передает РИА Новости. Он определит, должен ли суд отказаться от обвинений Флинна в даче ложных показаний под присягой. Ранее Флинн дважды признавался, что давал ФБР ложные показания, а затем пытался отказаться от признаний. Трамп считает, что агенты ФБР нарочно пытались навести Флинна на ложь.

Ранее Минюст США отказался от уголовного преследования экс-советника президента. Трамп называл это расследование "изменой". Он надеется, что виновные будут наказаны.



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