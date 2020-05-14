 

США заподозрили Европу в покупке венесуэльской нефти

14.05.2020, 3:08, Новости дня

Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит разбирательство по поводу предполагаемого участия нескольких нефтяных компаний Мексики, Швейцарии и Мальты в торговле венесуэльскими углеводородами, сообщило Reuters.

Сведения собираются в рамках расследования предполагаемого нарушения американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы, передает ТАСС.

По словам неназванных источников, разбирательство проводится в отношении мексиканских компаний Libre Abordo, Schlager Business и Grupo Jomadi Logistics & Cargo, швейцарской Swissoil Trading SA и зарегистрированной на Мальте Elemento Ltd.

При этом источники утверждают, что в ФБР готовы свернуть разбирательство, если эти компании прекратят торговые отношения с Венесуэлой.

Напомним, в январе 2019 года США ужесточили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, в результате в Мексиканском заливе застряла «армада» венесуэльских танкеров. После этого Венесуэла решила перенаправить экспорт нефти из США в Европу и Азию.

В апреле того же года США ввели санкции против нефтетанкеров Венесуэлы.

В Вашингтоне также пригрозили продолжающим вести бизнес с Венесуэлой странам.



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