 

Перенесшей тяжелую болезнь Бабкиной требуется помощь сиделки

14.05.2020, 3:05, Разное

Прошло уже две недели с того момента, как Надежда Бабкина покинула стены больницы. Артистка проходит курс реабилитации. Медики предупреждали ее, что этот период будет долгим, потому что Надежда Георгиевна перенесла не только операцию, но и медикаментозную кому.

Аппетит у артистки хороший, настроение боевое, она не намерена сдаваться. Правда, Бабкина очень скучает по своим близким. Пока она общается с родными по видеосвязи, ведь режим самоизоляции никто не отменял. Также Надежда Георгиевна проводит онлайн-репетиции со своим коллективом.

Однако за артисткой до сих пор ухаживает медсестра. Еще в палате девушка по именно Алла таскала Бабкину с кровати в туалет, проводила с ней все время. “Юная, худенькая, а ручищи, как кувалды”, – рассказывала ранее певица. Сиделка пробудет у Надежды Георгиевны еще несколько дней.

Как отметил концертный директор певицы Сергей Горох, он понятия не имеет, действительно ли Бабкина переболела коронавирусом.

“Выписка у нее на руках, но мне она ее читать не давала, а спросить напрямую неудобно”, – признался он.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 2 Май 2020 в 1:11 PDT

Однако пользователи Сети сомневаются, что у артистки была пневмония. Многие из них предполагают – Надежда Георгиевна просто сделала очередную пластическую операцию.



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