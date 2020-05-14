Флагман Samsung Galaxy Note 20 получит экран на 120 Гц

14.05.2020, 3:04, Новости дня

Официальная премьера нового смартфона Galaxy Note 20 пройдет в нынешнем году, однако уже сейчас появились очередные подробности о девайсе.

В свою очередь, аппарат имеет уникальный экран с частотой обновления кадров 120 Гц. Новинка получит 6,2-дюймовый дисплей с высоким разрешением 2345 на 1084 пикселей. Вместе с тем частота кадров может изменяться в автоматическом режиме. Что касается версии Galaxy Note 20+, то в данном случае экран окажется еще больше, но его габариты не раскрываются.

Инсайдеры прогнозируют также поступление версии Ultra, однако в данном случае ожидать выхода в нынешнем году не придется. Вместо него поступит в продажу новый складной смартфон Galaxy Fold 2.