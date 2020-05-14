 

Vivo планирует выпустить новый смартфон Y70s с поддержкой 5G

14.05.2020, 3:04, Новости дня

В базе данных появились подробности о новом смартфоне от компании Vivo.

Известно, что готовящаяся новинка Vivo Y70s получит продвинутый восьмиядерный процессор SoC Exynos 880 5G, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Разработчики пока скрывают подробности о модели, однако есть предположения об используемых параметрах. Известно также, что новинка в одноядерном режиме набирает 5641 балла, а в многоядерном режиме 1814 баллов. Также стоит отметить, что смартфон получит и другие продвинутые параметры.

Заявленные данные тестирования демонстрируют максимальную приближенность к чипу Snapdragon 765G. Кроме того, в дальнейшем также появятся и другие версии устройства.



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