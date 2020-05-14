Мнение: Уничтожение советских граждан на территории Крыма

14.05.2020, 2:54, Разное

УФСБ по Крыму рассекретило порцию документов посвященных уничтожению советских граждан на территории Крыма.

Видимо в рамках тех же процессов, которые привели к рассекречиванию документов посвященных уничтожению советских граждан финскими военными преступниками на территории Карелии. Также как и в случае с "карельскими" документами, документы по преступления нацистов в Крыму лягут в основу нового уголовного дела. Постановление о прекращении уголовного дела по этим эпизодам уже отменено судом.

https://ria.ru/20200513/1571375011.html#pv=g%3D1571375011%2Fp%3D1571367020 – цинк

На заглавной фотографии фрагмент мемориала посвященного жертвам нацистского концлагеря "Красный". Подробнее про него вот здесь https://svsimf.livejournal.com/212087.html