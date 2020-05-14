 

Euronews – Еврокомиссия вновь подарила европейцам надежду на пляжный отдых

14.05.2020, 2:46, Новости дня

В СМИ попал подготовленный Еврокомиссией документ с рекомендациями по упрощению пограничного контроля и снятию ограничений на поездки, чтобы можно было скоординировать открытие туристического сезона и возобновить путешествия. Это вновь подарило европейцам надежду провести летний отпуск на море, передаёт Euronews. Но всё это может произойти только при условии, что рост инфицирования коронавирусом в ЕС будет замедляться.

Из-за карантинных мер многие европейцы перестали и мечтать о летнем отпуске на пляже. Во вторник их невольно обнадёжил Брюссель.

В прессу просочился документ, в котором Еврокомиссия выразила пожелание, чтобы разные страны скоординировали открытие туристического бизнеса и люди возобновили путешествия. Разработаны рекомендации по упрощению пограничного контроля и снятию многих ограничений на поездки.

Правда, всё это при условии, что рост инфицирования коронавирусом по Евросоюзу будет уменьшаться. Кроме того, курортник должен будет предварительно пройти медицинский тест.

Еврокомиссия также решает вопрос о компенсации за отменённые рейсы. Она подтвердила, что у пассажира остаётся принципиальное право получить обратно свои деньги. Но при этом посоветовала авиакомпаниям сделать максимально привлекательными ваучеры, которые можно будет использовать для полётов в будущем.

Дата выхода в эфир 12 мая 2020 года. 



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