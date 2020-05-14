На финансовых рынках – беспокойство из-за угрозы обострения эпидемиологической ситуации

14.05.2020, 2:37, Новости дня

Европейские рынки в среду демонстрируют негативную динамику в связи с опасениями по поводу возможного усугубления эпидемиологической ситуации в случае преждевременного смягчения карантинных мер.

Лондонский индекс FTSE опустился на 1,2 процента, франкфуртский DAX на 1,5 процента, а парижский CAC-40 на 2 процента.

Азиатские рынки ранее закрылись со смешанными результатами: в Токио и Гонконге зафиксированы потери, тогда как Сеул, Шанхай, Сидней и Тайбэй продемонстрировали рост.

Американская нефть West Texas Intermediate торгуется по 25,57 доллара за баррель, опустившись на 0,8 процента, тогда как эталонная нефть марки Brent опустилась на 0,9 процента до 29,70 доллара за баррель.

Тем временем фьючерсы на американские индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq выросли, предрекая позитивное начало торгов на Уолл-стрит.

Во вторник все три индекса опустились после того, как главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил в Сенате, что пандемия коронавируса может обостриться, если города и штаты будут открываться слишком быстро.