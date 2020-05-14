 

На финансовых рынках – беспокойство из-за угрозы обострения эпидемиологической ситуации

14.05.2020, 2:37, Новости дня

Европейские рынки в среду демонстрируют негативную динамику в связи с опасениями по поводу возможного усугубления эпидемиологической ситуации в случае преждевременного смягчения карантинных мер.

Лондонский индекс FTSE опустился на 1,2 процента, франкфуртский DAX на 1,5 процента, а парижский CAC-40 на 2 процента.

Азиатские рынки ранее закрылись со смешанными результатами: в Токио и Гонконге зафиксированы потери, тогда как Сеул, Шанхай, Сидней и Тайбэй продемонстрировали рост.

Американская нефть West Texas Intermediate торгуется по 25,57 доллара за баррель, опустившись на 0,8 процента, тогда как эталонная нефть марки Brent опустилась на 0,9 процента до 29,70 доллара за баррель.

Тем временем фьючерсы на американские индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq выросли, предрекая позитивное начало торгов на Уолл-стрит.

Во вторник все три индекса опустились после того, как главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил в Сенате, что пандемия коронавируса может обостриться, если города и штаты будут открываться слишком быстро.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / МВД оценило ущерб от преступлений в РФ за три месяца 2020 года

12.05 / Солдат армии Израиля погиб от броска камня в голову на Западном берегу реки Иордан

17.04 / Кремль выразил признательность Индии за поставку медикаментов для борьбы с COVID-19

17.04 / Мишустин расширил список россиян с правом пересекать границу

26.03 / Стало известно о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане

03.05 / Песков рассказал, как отпразднует 9 Мая

15.04 / МВД опровергло рост преступности в РФ на фоне коронавируса

04.05 / Кремль анонсировал совещание Путина по борьбе с коронавирусом

29.04 / Путин стал источником раздражения для россиян, НАБУ может возглавить Углава. Главное из Telegram-каналов

01.04 / Генсек ООН – пандемия коронавируса — крупнейший кризис со времён Второй мировой войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска