Демократы думают над форматом партийного съезда по выдвижению кандидата в президенты

14.05.2020, 2:37, Новости дня

Руководство Демократической партии, озабоченное пандемией коронавируса, может полностью перенести в виртуальный режим партийный съезд, на котором бывший вице-президент Джо Байден официально будет выдвинут в качестве кандидата в президенты США на общенациональных выборах в ноябре этого года.

Комиссия по регламенту и подзаконным актам Национального комитета Демократической партии согласилась во вторник предоставить организаторам полную свободу действий при планировании съезда, который, согласно первоначальным планам, должен был пройти 17 августа на баскетбольной арене в городе Милуоки, штат Висконсин.

Обычно проходящие раз в четыре года общенациональные партийные съезды, на которых демократы и республиканцы официально выдвигают своего кандидата на выборы президента, привлекают несколько десятков тысяч участников, включая 5 тыс. делегатов и порядка 20 тыс. журналистов.

Как правило, партии выдвигают кандидатов примерно за десять недель до дня голосования, проходящего в ноябре каждые четыре года. Съезды длятся четыре дня и завершаются зрелищными церемониями с запуском воздушных шаров красного, белого и синего цветов, символизирующих американский флаг.

Обеспокоенность демократов в связи с пандемией коронавируса может кардинально поменять концепцию партийного съезда в этом году. Президент Дональд Трамп, однако, по-прежнему планирует провести традиционный республиканский съезд в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, через неделю после съезда демократов. Глава государства собирается принять личное участие в этом мероприятии.

По словам Тома Переса, председателя Демократической партии, резолюция по планированию съезда, одобренная комитетом в ходе телефонной конференции, «предоставит съезду инструменты, необходимые для того, чтобы каждый делегат мог выполнить свои официальные функции, не подвергая риску здоровье, будь то путем личного участия или другими способами, чтобы сохранить социальное дистанцирование».

Резолюция была направлена в Национальный комитет Демократической партии для утверждения путем голосования по почте, которое завершится в ближайшие недели.

Съезд демократов может стать полностью виртуальным мероприятием, во время которого делегаты, руководство партии и журналисты смогут связываться друг с другом с помощью технологии групповых видеочатов Zoom.

Перес уточнил, что окончательное решение о формате съезда еще не принято, однако главными факторами остаются здоровье и безопасность всех американцев.

Джо Байден тем временем выразил надежду, что он сможет лично принять участие в партийном съезде в Милуоки, однако уточнил, что демократы должны действовать с учетом научных рекомендаций.

Председатель Республиканского национального комитета Ронна Макдэниэл не исключила возможность внесения изменений в формат проведения съезда республиканцев, однако Дональд Трамп по-прежнему хочет провести съезд в традиционной манере.

Руководство демократов признает, что на данный момент неизвестно, как будет обстоять ситуация с коронавирусом к августу. По словам Переса, демократы не собираются игнорировать тот факт, что проведение массового съезда может представлять угрозу здоровью его участников, однако партия также может попросить правительство о предоставлении средств индивидуальной защиты для участников форума.

Еще один высокопоставленный демократ, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предложила все же провести съезд, однако не в закрытом помещении, а на большом футбольном стадионе в Висконсине с соблюдением правил социального дистанцирования.

В штате Висконсин есть две площадки, соответствующие этим требованиям: стадион Кэмп-Рэндалл в Мэдисоне и стадион для американского футбола Ламбо-Филд, принадлежащий команде НФЛ "Грин-Бэй-Пэкерс".

«Мое предложение господину Пересу было таково: взять гигантский стадион и рассадить людей на расстоянии шести футов (1,8 м) друг от друга», – сказала Пелоси на прошлой неделе. Спикер предлагает сократить количество участников с 80 000 до 16 000 и сократить время проведения съезда с четырех дней до одного дня.