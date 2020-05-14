“Вирус абсолютно кровожадный”. Песков рассказал, что у него двусторонняя пневмония

14.05.2020, 2:31, Новости дня

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у него не было выбора, ложиться в больницу или нет, поскольку на фоне заражения коронавирусом развилась двусторонняя пневмония. Об этом он рассказал изданию “Коммерсантъ”.

Его тест показал положительный результат 1 мая, а температура поднялась выше 37 ºС на следующий день.

“И ломало. И Таню (супругу Пескова Татьяну Навку. – “ГОРДОН”) стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну, 37,4 ºС днем… Ну 37,8 ºС ночью… И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ… В общем, поймали вовремя”, – сообщил спикер.

По словам пресс-секретаря, заражение стало очень обидным, потому как ему казалось, что он полтора месяца принимал все меры предосторожности, сократил контакты и возил с собой бейдж-блокатор вирусов.

“Вирус этот абсолютно кровожадный”, – добавил Песков.

О том, что пресс-секретарь президента РФ госпитализирован с диагнозом “коронавирусная инфекция”, стало известно 12 мая.

В интервью изданию Daily Storm Навка заявила, что они с мужем были госпитализированы, чтобы “не заражать остальных членов семьи”. По словам Навки, первым заразился Песков. “Скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы”, – предположила она.

Песков стал четвертым российским топ-чиновником, заразившимся коронавирусом. До этого COVID-19 был подтвержден у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой и министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

По состоянию на 13 мая Россия занимает второе место в мире после США по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом: в стране заболело более 242 тыс. человек.