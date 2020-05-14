Кабмин разрешил возобновить экспорт спирта

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14.05.2020, 2:31, Новости дня

Кабинет Министров Украины разрешил с 15 мая возобновить экспорт этилового спирта. Такое решение было принято на заседании правительства 13 мая, сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“Решение принято на основе того, что предприятия спиртовой отрасли способны обеспечить производство спирта в необходимых для Украины объемах. Также принятые изменения дают возможность ГП “Укрспирт” производить дезинфекционные средства из этилового спирта по упрощенной процедуре, временно установленной Налоговым кодексом Украины на период действия карантина”, – сказано в сообщении.

Экспорт спирта был ограничен решением правительства с 23 марта по 1 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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