Кабмин разрешил возобновить экспорт спирта

14.05.2020, 2:31, Новости дня

Кабинет Министров Украины разрешил с 15 мая возобновить экспорт этилового спирта. Такое решение было принято на заседании правительства 13 мая, сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“Решение принято на основе того, что предприятия спиртовой отрасли способны обеспечить производство спирта в необходимых для Украины объемах. Также принятые изменения дают возможность ГП “Укрспирт” производить дезинфекционные средства из этилового спирта по упрощенной процедуре, временно установленной Налоговым кодексом Украины на период действия карантина”, – сказано в сообщении.

Экспорт спирта был ограничен решением правительства с 23 марта по 1 июня.