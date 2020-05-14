Посольство Израиля в Украине довольно тем, как Нацполиция рассмотрела вопрос антисемитизма в Коломые

14.05.2020, 2:30, Новости дня

Посольство Израиля в Украине выразило удовлетворение работой Национальной полиции Украины относительно решения случая антисемитизма в их структуре. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

“Много высокопоставленных украинских чиновников позвонили послу Израиля, чтобы лично решительно осудить антисемитизм, при этом отметив, что антисемитизму нет места в Украине. Они также посоветовали сотрудничать с посольством для его искоренения из полиции”, – говорится в заявлении.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион добавил, что пришло время для Украины законодательно принять определение антисемитизма Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA), что “поможет облегчить работу против вируса антисемитизма”.

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12 апреля на своей странице высокопоставленный дипломат опубликовал фото с запросом Нацполиции на предоставление информации от еврейской общины, а также сообщил, что привлек к вопросу Офис президента Украины, Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел.

“Мы будем работать вместе, чтобы лучше информировать полицию об антисемитизме”, – отметил он.

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11 февраля полиция Ивано-Франковской области потребовала у еврейской общины города Коломыи копию ее устава, а также список ее членов вместе с адресами и телефонами. Об этом 9 мая на своей странице в Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

В тот же день сотрудники департамента внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции Украины начали служебное расследование в Коломые по факту сбора полицией Ивано-Франковской области информации о членах еврейской общины иудейского ортодоксального вероисповедания.