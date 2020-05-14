В Москве умерли еще 58 человек с подтвержденным COVID-19

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14.05.2020, 2:20, Новости дня

В Москве умерли еще 58 человек с подтвержденным заражением коронавирусом COVID-19. Оперативный штаб призывает россиян при любых симптомах ОРВИ не заниматься самолечением и оставаться дома, напоминает РИА Новости.

В мире новой инфекцией заражены почти 4,5 миллиона человек. Умерли более 285 тысяч. В РФ число зараженных составляет 242271. Умерли 2212 человек, вылечились 48003.



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