Пандемия превратила онлайн-продажи в самый динамично растущий сегмент торговли

14.05.2020, 2:20, Новости дня

Онлайн продажи в РФ выросли до рекордных показателей. Прежде всего это касается экспресс-доставки. Смогут ли интернет-сервисы заменить офлайн-торговлю и что ждет участников рынка?

Пандемия превратила онлайн-продажи в самый динамично растущий сегмент торговли. Покупки товаров, продуктов и готовой еды через Интернет выросли до рекордных объемов. Тем не менее, это не помешает развитию офлайн-магазинов.

Внутри рынка онлайн-продаж лидирует сегмент экспресс-доставки — то есть в течение часа с момента заказа. Именно здесь самые высокие показатели роста. По прогнозам компании Infoline Аналитика, в этом году объемы эксперсс-доставки могут вырасти до 30 миллиардов рублей — больше чем в 40 раз. А весь рынок интернет-продаж товаров широкого потребления может достигнуть 135 миллиардов вместо 40 в прошлом году.

Сейчас есть два крупнейших игрока – это Яндекс.Лавка и компания "Самокат" — Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru. Именно они познакомили потребителя в Москве и Санкт-Петербурге с возможностью получения заказа приблизительно в течение 15 минут в зависимости от загрузки. В РФ эта услуга стала уникальной.

Основной объем обеспечивают не только интернет-сервисы, но и крупные игроки из офлайн-ритейла — X5 Retail Group и "ВкусВилл". По итогам года они могут поделить 95 процентов рынка с компаниями "Яндекс.Лавка" и "Самокат". Кстати, следуя тенденции, Сбербанк и Mail.ru продолжают инвестировать в онлайн-сервисы – речь о 30-процентной доле популярного сервиса доставки еды "Кухня на районе".

В целом наибольший оборот заказов в категории широкого потребления – у Ozon, "Утконос Онлайн", X5 Retail Group и "Сбербанкмаркет", который за первый квартал увеличил продажи на 500 процентов. Только в апреле участники рынка смогли показать результаты, сопоставимые с показателями всего первого квартала. Все это будут стимулировать интерес инвесторов. Однако организаторы доставки могут столкнуться не только с затратами, но и с высокой конкуренцией.

Даже при рекордном росте онлайн-продажи пока составляют лишь малую часть оборотов офлайн-торговли. К примеру, в онлайне X5Retail Group за 1 квартал 2020 года получили около 2,5 миллиарда рублей. А общие показатели розничной торговли за этот же период превысили 460 миллиардов. В целом сейчас в РФ сегмент продаж в Интернете составляет лишь один процент.

По мнению крупнейших ретейлеров, направление будет развиваться параллельно с сетью офлайн-магазинов. Рынок офлайн-торговли ждет перераспределение между эффективными игроками и форматами. Поток покупателей будет смещаться в строну супермаркетов и магазинов у дома, теряя интерес к гипермаркетам. А увеличение количества специализированных складов для формирования онлайн-заказов — так называемых dark store — будет зависеть от развития ситуации на рынке.

Эксперты сходятся во мнении, что привычка покупать товары через Интернет останется даже после окончания режима самоизоляции. Вслед за Москвой и Санкт-Петербургом интернет-торговля продолжит развиваться в регионах — прежде всего, в городах-миллионниках. А проверкой на прочность популярности интернет-покупок станет отмена карантинных ограничений и оживление экономики.