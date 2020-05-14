В Москве за нарушение масочного режима в общественных местах уже штрафуют

14.05.2020, 2:20, Новости дня

В Москве за нахождение без масок и перчаток в общественных местах уже можно получить штраф. За соблюдением мер безопасности следят полицейские. Как проходят проверки? Есть ли нарушители?

Тесты на коронавирус COVID-19 — теперь обязательное условие для работающих предприятий. Особые меры — на производстве непрерывного цикла. Например, на крупнейшем в столице нефтеперерабатывающем заводе.

"Главная цель сплошного тестирования наших работников — это раннее выявление носителей вируса у наших специалистов. Конечно, это приносит свои результаты", — рассказывает специалист по охране здоровья московского НПЗ Юлия Лебедева.

Здесь производят треть всего топлива для столицы. В том числе и бензин для машин скорой помощи. Поэтому останавливаться не имеют права. Ежедневно анализы сдает каждый десятый сотрудник НПЗ.

На столичных стройках снова шумно. Работы идут на стратегически и социально важных объектах. Здесь тоже привыкают работать по новым стандартам. На стройплощадке не только обязательный касочный, но и строгий масочный режим.

Многолюднее стало и в московском метро. Со вчерашнего дня – плюс 80 тысяч поездок. Но, даже несмотря на такой рост, количество нарушений минимальное. Полицейские констатируют — надевать маски стали куда охотнее.

А это сегодня — крупнейшее в РФ производство защитных масок. На территории московского "Технополиса" их штампуют круглосуточно.

"У нас создан запас, и мы готовы по первому требованию отгружать маски и в аптеки, и на промышленные предприятия, и всем, кому они нужны", — рассказывает руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

От детских до медицинских. Работают в две смены. Станки практически не выключаются. Здесь маски не шьют в привычном смысле слова — их скрепляют ультразвуком. Это экономит и время, и деньги. Уже скоро эта партия масок отправится в столичные больницы.

Только с московские клиники каждую неделю отгружают по два миллиона масок, плюс еще миллион — в аптеки и торговые точки. Все материалы — отечественного производства. Масок хватит всем, обещают на производстве. В ближайшее время здесь собираются выпускать по 4 миллиона штук.