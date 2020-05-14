Болеющий коронавирусом Песков рассказал об опасности

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14.05.2020, 1:54, Разное

“Вирус действительно очень опасен”, – предупредил Дмитрий Песков. Он напомнил, что болезнь передается от человека к человеку, и уберечься от него очень и очень сложно. Поэтому, добавил пресс-секретарь президента России, если у человека есть отягчающие обстоятельства – хронические болезни или он просто уже в летах, то ради собственной безопасности ему стоит избегать контактов с внешним миром.

В случае самого Дмитрия Пескова такой рецепт оказался невозможен. Он рассказал, что сперва диагноз подтвердился у одного из его коллег, с которым он общался. После этого пресс-секретарь российского лидера, в соответствии с правилами безопасности при коронавирусе, перешел на режим самоизоляции.

После этого пришел положительный результат на коронавирус и у самого Дмитрия Пескова. “Первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая она, неприятная температура… И ломало”, – поделился он своими ощущениями.

После этого, по его словам, ситуация продолжила ухудшаться. Ситуацию спасло то, что он во врем попал в больницу. “В этой болезни главное – не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный”, – заключил Дмитрий Песков.

Напомним, о том, что Дмитрий Песков заболел коронавирусом стало известно 12 мая. Пресс-секретарь президента России попал в больницу. Самого Владимира Путина, как выяснилось, он заразить не мог – лично они виделись больше месяца назад.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Апр 2020 в 5:46 PDT



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