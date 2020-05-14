Появились первые снимки бюджетного смартфона Moto E7

14.05.2020, 1:50, Новости дня

Известная компания Motorola в скором времени представит новую версию смартфона Moto E7.

Пока производитель не раскрывает характеристики, но их уже опубликовали в базе Google Play Console. Вместе с тем эксперты не берутся прогнозировать стоимость смартфона. Известно, что смартфон получил 6,2-дюймовый экран с высоким разрешением 1520 на 720 пикселей. Емкость встроенной памяти равна 32 гигабайта, а оперативной памяти 2 гигабайта.

Новый бюджетный смартфон Moto E7 функционирует на мощном процессоре Snapdragon 632. Этих параметров достаточно для использования операционной системы Android 10. Аппарат поддерживает технологию быстрой зарядки, обладает дактилоскопическим сканером и модулем бесконтактной оплаты.