90-герцевый экран в смартфоне Honor X10 подтвержден

14.05.2020, 1:50, Новости дня

Китайский бренд Honor опубликовал очередной рекламный постер, посвященный новому флагманскому смартфону Honor X10.

Особенностью смартфона станет поддержка сетей пятого поколения. В продажу выпустят версии с 90 или 120 Гц частоты кадров. К настоящему времени объявлено, что смартфон получит крупный 6,6-дюймовый экран. Особенностью высокой производительности значится мощный восьмиядерный чип Kirin 820 5G.

Для длительной автономной работы применили усиленный аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт. Основная камера отличается улучшенным модулем на три объектива с главным датчиком 40 мегапикселей. Более точные подробности о модели Honor X10 пока остаются неизвестными.