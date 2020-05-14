 

Бренд Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

14.05.2020, 1:50, Новости дня

Новый кроссовер Volkswagen Tiguan в ближайшее время получит улучшенную купеобразную модификацию.

В частности, об этом свидетельствуют фотографии, сделанные фотошпионами во время тестовых испытаний. Автомобиль попытались замаскировать под местную модель Changan CS85, однако экспертам удалось рассмотреть здесь популярный немецкий экземпляр, пользующийся высоким спросом. Существенно модернизировали бампера и светодиодную оптику кроссовера..

Кроме того, линейка моторов сохранит прежние агрегаты, а также поступит в продажу улучшенная версия с 2-литровым турбированным мотором, который выдает 333 л.с. мощности. Предполагается, что официальная премьера Volkswagen Tiguan нового поколения пройдет к концу лета 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Роскачество предостерегло от обмана при трудоустройстве на работу онлайн

15.04 / Первого заместителя Кличко подозревают в получении взятки от застройщика – СМИ

06.05 / В СБУ рассказали, сколько лиц незаконно удерживают боевики на Донбассе

10.04 / Москва разъяснила свою позицию по Александровскому подворью

09.04 / Страсбургский суд отклонил ряд исков по условиям содержания под стражей в России

28.04 / Минсельхоз рассказал о повышенном спросе на экспорт зерна

12.04 / Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов

26.04 / Билл Гейтс озвучил «идеальный» сценарий начала производства вакцины от COVID-19

25.04 / Румынию сотрясли подземные толчки

24.04 / США выделят помощь Гренландии с целью противодействовать влиянию России и Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска