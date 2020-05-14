Бренд Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

14.05.2020, 1:50, Новости дня

Новый кроссовер Volkswagen Tiguan в ближайшее время получит улучшенную купеобразную модификацию.

В частности, об этом свидетельствуют фотографии, сделанные фотошпионами во время тестовых испытаний. Автомобиль попытались замаскировать под местную модель Changan CS85, однако экспертам удалось рассмотреть здесь популярный немецкий экземпляр, пользующийся высоким спросом. Существенно модернизировали бампера и светодиодную оптику кроссовера..

Кроме того, линейка моторов сохранит прежние агрегаты, а также поступит в продажу улучшенная версия с 2-литровым турбированным мотором, который выдает 333 л.с. мощности. Предполагается, что официальная премьера Volkswagen Tiguan нового поколения пройдет к концу лета 2020 года.