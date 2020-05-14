 

NTD – турецкое «оружие» против коронавируса — одеколон

14.05.2020, 1:35, Новости дня

Культура использования одеколонов существует в Турции со времён Османской империи, однако сегодня этот парфюм стал как никогда актуален. Как передаёт NTD, Министерство здравоохранения страны отметило способность одеколона защитить от коронавируса, поэтому его производство и продажи выросли в разы.

В этой лаборатории в Стамбуле создают знаменитый на всю Турцию продукт — одеколон Atelier Rebul. Этот бренд уходит корнями ещё в 1895 год. И в последнее время этот парфюм пользуется в стране небывалой популярностью. Но не потому, что его аромат вдруг пришёлся многим по вкусу, а благодаря его дезинфицирующим свойствам. В его состав входит этиловый спирт.

АСЛИ БАХАДИР, сотрудница лаборатории: С начала эпидемии COVID-19, особенно в Турции, люди стали покупать одеколон. Главная причина в том, что в этом продукте этилового спирта 60 процентов или более. Он может нейтрализовать вирусы, бактерии и похожие микроорганизмы.

Использование одеколона в Турции настолько популярно, что вам могут предложить подушиться им, например, в ресторане или магазине. Также его используют после стрижек и как антисептик во время маникюра.

НУКЕТ ФИЛИБА, соосновательница Atelier Rebul: Культура использования одеколонов существует в Турции со времён Османской империи. Можно сказать, что, предлагая воспользоваться одеколоном, турки проявляют гостеприимство. Затем продукт стал частью нашей жизни, не только за его гигиенические, но и за косметические свойства.

В компании говорят, что в марте получили заказов на 600 тысяч литров своего одеколона. Продажи растут не только внутри страны. Продукт заказывают из Катара, Японии и ОАЭ.

СЕРКАН ИКИЗОГЛУ, фармацевт: Понятно, что правильное мытьё рук в сочетании с дезинфицирующим средством на спиртовой основе даёт чрезвычайно эффективные результаты. Также можно сказать, что дезинфицирующее средство очень эффективно само по себе, когда под рукой нет мыла и воды.

Популярность этого парфюма стала ещё выше после того, как Министерство здравоохранения страны отметило его способность защитить от коронавируса.

МЕХМЕТ БАЛ, покупатель: Мы пользуемся одеколоном с детства. А когда началась вспышка коронавируса, люди начали проявлять к нему ещё больше интереса. Европа заказывает его из Турции, поскольку одеколон — важное оружие против коронавируса.

В Турции даже временно запретили добавлять этанол в бензин, чтобы этого продукта осталось больше для антисептиков и одеколона.

Дата выхода в эфир 12 мая 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / В Грузии собираются с 1 июля принимать иностранных туристов

06.05 / 10 самых счастливых стран мира в 2020 году

22.04 / Bloomberg – богатые американцы спасаются от пандемии и её последствий в подземных бункерах

31.03 / Дешевле мазута. Российская нефть Urals в Европе подешевела до $13 за баррель, это самая низкая цена с 1999 года

27.04 / Россия вернулась в пятерку лидеров по тратам на оборону, направив на военные цели более $65 млрд – доклад SIPRI

11.04 / Мошенники разослали россиянам сообщения о «штрафах за самоизоляцию»

12.04 / Общество: Психологи придумали лайфхаки для сидящих на карантине россиян

19.04 / “ПСЖ” готов раскошелиться на новый контракт с Неймаром

14.04 / Пушков предупредил о «скрытой» опасности коронавируса

29.03 / На Москву надвигается непогода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска