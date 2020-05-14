На Ставрополье женщина вылечилась от коронавируса и покончила с собой

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14.05.2020, 1:30, Новости дня

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о трагическом инциденте с пациенткой одной из больниц региона, выздоровевшей после прохождения курса лечения от коронавирусной инфекции.

«13 мая на Ставрополье произошел трагический случай (…) Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Врачи сделали для нее все, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой. Это произошло сегодня на территории больницы…», – сообщил Владимиров в своем Instagram.

«Все обстоятельства этого инцидента сейчас выясняются. Ведется следствие. В лечебном учреждении также будет проведена служебная проверка. Держу эту ситуацию на личном контроле», – заверил губернатор, призвав всех «быть внимательнее и добрее к тем, кто сейчас рядом».

«Сегодня нам всем очень непросто. У многих нервы на пределе. И в эти дни как никогда нужно проявлять внимание и сострадание. Поддерживать тех, кому особенно трудно. Оставаться людьми. Берегите своих близких», – обратился глава региона к подписчикам.

Напомним, всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба, выявлено более 242 тыс. случаев коронавируса, в том числе 10028 – за последние сутки. При этом уровень летальности от коронавируса в РФ оказался в среднем в 7,6 раза ниже среднемирового.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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