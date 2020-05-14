Верховный суд рассматривает спор о «недобросовестных выборщиках»

14.05.2020, 1:20, Новости дня

Верховный суд США в среду начинает рассматривать спор о том, могут ли члены коллегии выборщиков игнорировать законы, предписывающие им поддерживать того кандидата, который победил по итогам всеобщего голосования в их штате.

Если так поступит достаточное количество выборщиков, то это может изменить результат выборов.

Менее, чем за полгода до следующих президентских выборов, на рассмотрении Верховного суда оказались два громких дела: одно из штата Колорадо, а второе из штата Вашингтон.

Дела связаны с так называемыми «недобросовестными выборщиками», которые не стали голосовать за демократа Хиллари Клинтон в 2016 году, хотя она и набрала большинство голосов в их штатах.

Колорадо и Вашингтон входят в 48 штатов, где действует принцип «победитель получает все» – то есть все выборщики должны поддержать кандидата, который одержал победу в штате. Другая система действует только в штатах Мэн и Небраска.

Голосование коллегии выборщиков, которое проводится спустя несколько недель после всеобщих выборов, зачастую считается простой формальностью, однако в 2016 году 10 из 538 выборщиков не стали голосовать за тех, кто победил в их штатах. Хотя в силу их количества в этот раз «недобросовестные выборщики» не изменили исход выборов, в истории США было 5 президентских выборов, когда это могло случиться.

Власти штатов заявляют, что «недобросовестные выборщики» угрожают американской демократии, поступая против воли электората и открывая возможность для коррупции. Истцы настаивают, что Конституция обязывает их быть беспристрастными, чтобы предотвратить попадание неподобающих кандидатов на пост.

Судьям предстоит решить, могут ли штаты наказывать таких выборщиков путем денежных штрафов или отстранения. В 32 штатах и округе Колумбия действуют законы, призванные контролировать выборщиков, но лишь в нескольких случаях предусмотрены штрафы.

Среди истцов – Брет Чиафало и Майкл Бака, выборщики-демократы, которые пытались убедить республиканских выборщиков помочь предотвратить победу Дональда Трампа. Сами они голосовали за умеренных республиканцев, а не за Клинтон.